Де Брёйне заявил, что уход из «Челси» стал лучшим решением в его карьере

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брёйне вспомнил, как принял решение покинуть «Челси». Напомним, 31-летний хавбек выступал за лондонский клуб с 2012 по 2014 год.

Де Брёйне сказал в интервью Football Daily, что покинул «Челси», потому что у него не было шансов заиграть в этом клубе. Уход из лондонской команды стал лучшим решением в карьере, признался игрок. По словам хавбека, в тот момент он не мог представить, что окажется в «Манчестер Сити» и будет играть на чемпионате мира.

Де Брёйне защищает цвета «горожан» с 2015 года. В текущем сезоне футболист провел 22 матча во всех турнирах, забил 3 мяча и сделал 15 голевых передач.