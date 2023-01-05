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Де Брёйне заявил, что уход из «Челси» стал лучшим решением в его карьере

05 Января 2023 • 19:08 Комментировать
Челси
...
Манчестер Сити
Через 3 ч. 26 мин.

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брёйне вспомнил, как принял решение покинуть «Челси». Напомним, 31-летний хавбек выступал за лондонский клуб с 2012 по 2014 год.

Де Брёйне сказал в интервью Football Daily, что покинул «Челси», потому что у него не было шансов заиграть в этом клубе. Уход из лондонской команды стал лучшим решением в карьере, признался игрок. По словам хавбека, в тот момент он не мог представить, что окажется в «Манчестер Сити» и будет играть на чемпионате мира.  

Де Брёйне защищает цвета «горожан» с 2015 года. В текущем сезоне футболист провел 22 матча во всех турнирах, забил 3 мяча и сделал 15 голевых передач.

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Челси Манчестер Сити Кевин де Брёйне
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ЧЕЛСИ МАНЧЕСТЕР СИТИ
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