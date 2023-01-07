Шмидт: «Рад сообщить, что Энцо Фернандес завтра вернётся к тренировкам»

Главный тренер лиссабонской «Бенфики» Роджер Шмидт анонсировал возвращение к тренировкам полузащитника Энцо Фернандеса, который ранее пропустил несколько групповых занятий из-за возможного перехода в лондонский «Челси».

«Очевидно, что Энцо поступил неправильно, именно поэтому его не было в команде в последние дни. Я рад сообщить, что Фернандес завтра вернётся к тренировкам. Он является нашим игроком, мы нуждаемся в нём. Теперь Энцо вновь может сфокусироваться на «Бенфике», – заявил Шмидт на пресс-конференции.

Напомним, «Челси» ранее отказался выплачивать 120 миллионов евро отступных за 21-летнего аргентинца.