Стерлинг получил травму и выбыл уже на 5-й минуте игры

В последнем матче девятнадцатого тура английской Премьер-лиги «Челси» сражается с «Манчестер Сити», и уже на пятой минуте столичная команда лишилась Рахима Стерлинга - нападающий получил травму, после чего еще попробовал сыграть буквально минуту-другую, уселся на газон и попросил замену.

Вместо него на поле появился Пьер-Эмерик Обамеянг, который выступает за лондонский клуб с лета прошлого года. Новости о сроках выздоровления Стерлинга появятся позже, для этого игроку нужно пройти медицинское обследование.

Следить за событиями игры между «Челси» и «Манчестер Сити» в рамках девятнадцатого тура АПЛ можно в формате прямой онлайн-трансляции. Ссылка на нее доступна на нашем сайте.