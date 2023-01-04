Экс-наставник «Челси» ди Маттео продолжит работу в Южной Корее

Бывший главный тренер «Челси» Роберто ди Маттео стал техническим советником южнокорейского клуба «Чонбук Хёндэ Моторс».

Напомним, что в 2012 году «Челси» под руководством швейцаро-итальянского специалиста выиграл Лигу чемпионов, а также Кубок Англии. Кроме того, ди Маттео работал в немецком «Шальке 04» и бирмингемской «Астон Вилле», которую покинул в 2016 году и с тех пор находился без работы. В бытность игроком ди Маттео защищал цвета «Челси» и «Лацио».

Отметим, что «Чонбук» является двукратным победителем Лиги чемпионов АФК, а также девятикратным чемпионом Южной Кореи и пятикратным триумфатором Кубка страны.