«Челси» и «Манчестер Сити» объявили составы

В последнем матче девятнадцатого тура английской Премьер-лиги «Челси» сразится с «Манчестер Сити», и накануне игры наставники обеих команд объявили стартовые составы.

«Челси»: Кепа, Аспиликуэта, Тьяго Силва, Кулибали, Кукурелья, Закария, Ковачич, Пулишич, Зиеш, Стерлинг, Хаверц.

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уокер, Стоунс, Аке, Кансело, Родриго, де Брёйне, Гюндоган, Бернанрдо, Холанн, Фоден.

Следить за событиями игры между «Челси» и «Манчестер Сити» в рамках девятнадцатого тура АПЛ можно в формате прямой онлайн-трансляции. Ссылка на нее доступна на нашем сайте.