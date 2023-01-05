«Челси» - «Манчестер Сити»: хозяева к перерыву потеряли двух игроков атаки

Продолжается заключительный матч 19 тура АПЛ, в котором встречаются лондонский «Челси» и «Манчестер Сити». Счёт пока не открыт – 0:0.

На «аристократов» свалилась напасть в виде травм. Сначала почти на самом старте игру не смог продолжить Рахим Стерлинг, а чуть позже поле покинул и атакующий полузащитник хозяев Кристиан Пулишич. Их заменили Пьер-Эмерик Обамеянг и Карни Чуквуэмека соответственно.

Обеим клубам позарез нужны очки. «Манчестер Сити» необходимо сокращать отставание от «Арсенала» в чемпионской гонке, а «Челси» - скорее подниматься из середины турнирной таблицы на более привычные места. Текстовую трансляцию поединка проводит наш сайт.