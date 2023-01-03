Бадьяшиль прошёл первую часть медосмотра в «Челси»

Защитник «Монако» Бенуа Бадьяшиль стал ещё на шаг ближе к трансферу в лондонский «Челси». По информации от журналиста Фабрицио Романо, француз прошёл первую часть медицинского обследования.

Клубы уже согласовали между собой все детали сделки и подписали документы. Бенуа станет вторым новичком «пенсионеров» в это трансферное окно после Давид Датро Фофана, который подписал контракт с командой Грэма Поттера после перехода из «Мёльде».

«Челси» хотел приобрести левоногого центрального защитника. После недопониманий в переговорах по Йошко Гвардиолу из «РБ Лейпцига», «пенсионеры» решили переключить внимание на Бадьяшиля. 22-летний француз обойдётся лондонскому клубу в сумму около 35-40 миллионов евро.