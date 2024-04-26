Гвардиола прокомментировал крупную победу над «Брайтоном»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился впечатлениями после успеха в матче с «Брайтоном» (4:0).

Очередные три очка «горожанам» принесли голы Кевина де Брёйне, Фила Фодена (дубль) и Хулиана Альвареса.

«Нужно отдать должное нашей команде, ведь мы знали, с кем нам предстоит столкнуться. В этом сезоне у «Брайтона» много проблем с составом, но они всё играют смело, никогда не сдаются, и они будут продолжать в том же духе.

Это отличный результат для нас. Главное – мы забили четыре гола. Мы говорили о том, что должны быть терпеливы, если соперник будет владеть мячом. Мы здорово с этим справились», –цитирует BBC Гвардиолу.