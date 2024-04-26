«Манчестер Сити» – лишь третья английская команда в истории, не проигравшая в 30 матчах подряд

«Манчестер Сити» продлил беспроигрышную серию, разгромив на выезде «Брайтон» (4:0).

Коллектив Хосепа Гвардиолы не оставил шансов «чайкам», забив трижды в первом тайме усилиями Кевина де Брёйне и Фила Фодена (дубль), а после перерыва итоговый результат на табло установил Хулиан Альварес. Серия «горожан» без поражений во всех турнирах (в основное время), таким образом, достигла 30 матчей – четвёртый показатель в истории английского футбола. Ранее только «Ноттингем Форест» (40 матчей, 1978 год) и «Манчестер Юнайтед» (по 34 в 1993-94 и 1998-99) добирались до отметки в 30 игр без поражений.