​Лишь однажды «Брайтон» получил 3 мяча со старта матча ещё быстрее, чем в игре с «Манчестер Сити»

В Англии проходят матчи 29-го тура чемпионата АПЛ, «Манчестер Сити» уничтожил в гостях «Брайтон», забив тому четыре безответных мяча. Три из них влетели в ворота «чаек» уже к 34-й минуте матча, превратив оставшееся время матча в пустую формальность.

Как оказалось, лишь один раз в своей истории выступлений в высшей лиге английского футбола «Брайтон» получал три мяча в свои ворота ещё быстрее. Это было в октябре 2021 года и случилось уже к 31-й минуте. А произошло это также в игре с... «Манчестер Сити».

«Брайтон» занимает одиннадцатое место в турнирной таблице и в следующем туре сыграет с «Борнмутом».