Полузащитник «Ювентуса» Уэстон Маккенни с высокой вероятностью сменит клубную прописку грядущим летом.

Руководство «бьянконери» решило продать американца, поскольку с ним так и не удалось согласовать условия нового контракта. Как сообщает La Gazzetta dello Sport, 25-летний футболист интересен «Манчестер Юнайтед». В английском клубе впечатлены выступлениями хавбека в текущем сезоне.

Действующий договор Уэстона Маккенни с «Ювентусом» рассчитан до середины 2025 года. В нынешней кампании игрок провёл 34 матча за команду Массимилиано Аллегри, записав себе в актив десять результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость полузащитника в 25 млн евро.