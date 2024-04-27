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«Ювентус» решил продать Маккенни – интерес проявляет английский топ-клуб слухи

27 Апреля 2024 • 03:03 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Бёрнли
1 1.55 X 4.90 2 5.30
Через 12 ч. 43 мин.

Полузащитник «Ювентуса» Уэстон Маккенни с высокой вероятностью сменит клубную прописку грядущим летом.

Руководство «бьянконери» решило продать американца, поскольку с ним так и не удалось согласовать условия нового контракта. Как сообщает La Gazzetta dello Sport, 25-летний футболист интересен «Манчестер Юнайтед». В английском клубе впечатлены выступлениями хавбека в текущем сезоне.

Действующий договор Уэстона Маккенни с «Ювентусом» рассчитан до середины 2025 года. В нынешней кампании игрок провёл 34 матча за команду Массимилиано Аллегри, записав себе в актив десять результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость полузащитника в 25 млн евро.

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Ювентус Манчестер Юнайтед Уэстон Маккенни трансферы футбола - лето 2024 ещё теги

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