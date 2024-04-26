Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Манчестер Сити» хочет купить экс-игрока «Барселоны»

26 Апреля 2024 • 09:25 Комментировать

Испанский защитник Мика Мармоль, который играет в составе «Лас-Пальмаса», попал в сферу интересов одного из грандов английского футбола. Как информирует Todofichajes, подписать 22-летнего игрока хочет «Манчестер Сити».

«Горожане» могут активировать клаузулу футболиста, которая составляет 30 миллионов евро. Если сделка состоится, «Манчестер Сити» планирует отправить Мармоля в «Жирону» для получения игровой практики.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании защитник провел 30 поединков за «Лас-Пальмас». Мармоль отметился одной результативной передачей, получил три желтые карточки и один раз был удален с поля.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Лас-Пальмас Мика Мармоль трансферы футбола - лето 2024 ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
«Реал» хочет купить звезду «Ливерпуля» за 60 миллионов евро Кроос рассказал, как Анчелотти обманул игроков «Реала» «Реал» потерял двух звёздных футболистов «Манчестер Сити» - в тройке претендентов на трансфер звезды «Барселоны» «Реал» и «Бавария» могут обменяться топ-игроками Ямаль принял решение по будущему в «Барселоне» на фоне интереса «ПСЖ» Назван неожиданный главный кандидат на замену Клоппу в «Ливерпуле» Жезус может перейти в испанский топ-клуб Араухо может покинуть «Барселону» — известна причина «Реал» вслед за «Барселоной» выразил недовольство судейством в «эль класико»
«Реал» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:2 «Барселона» дважды вела в счёте, но Лукас Васкес придумал для «Реала» победу в класико Без Абаскаля всё иначе: «Спартак» в гостях легко разгромил «Ростов» Решение принято: Хави останется в «Барселоне» Бернарду Силва оправдался за пенальти с «Реалом»: гол португальца вывел «Манчестер Сити» в финал Кубка Англии «Арсенал» деклассировал «Челси» в лондонском дерби и сохранил за собой первую строчку в АПЛ Хави после поражения от «Реала»: Виноваты судьи «Барселона» грозится потребовать переигровки матча с «Реалом» «Манчестер Юнайтед» упустил победу со счёта 3:0, но переборол «Ковентри» в серии пенальти и вышел в финал Кубка Англии У «Интера» скудетто и вторая звезда: Команда Индзаги одолела «Милан» в дерби с тремя удалениями и взяла титул
Спортивные новости
Кожевников заявил, что «Спартак» порадовал его в минувшем сезоне КХЛ Канарейкин назвал лучшего вратаря прошедшего сезона КХЛ «СКА-1946» взял верх над «Локо» и стал обладателем Кубка Харламова Экс-главный тренер сборной России рассказал, почему «Локомотив» проиграл финальную серию Кубка Гагарина Бывший защитник «Металлурга» оценил прошедший сезон КХЛ Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 26 Апреля
09:54 · Англия. Премьер-лига
«Аякс» может вернуть тен Хага, но у клуба есть ещё два варианта
09:46 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» сомневается, что за Бернарду Силву стоит платить 60 миллионов евро
09:25 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» хочет купить экс-игрока «Барселоны»
08:13 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» позвал на просмотр нового вратаря 1
07:37 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг высказался об академии «Манчестер Юнайтед»
06:21 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» может купить защитника за 65 миллионов евро
05:34 · Англия. Премьер-лига
Подписание правого защитника – одна из главных целей «Манчестер Юнайтед»
05:25 · Англия. Премьер-лига
Фоден: «Де Брёйне – лучший в Премьер-лиге»
04:56 · Англия. Премьер-лига
«Рома» и «Лацио» нацелились на игрока «Ливерпуля»
04:45 · Англия. Премьер-лига
Стало известно, почему Дюмфрис передумал уходить из «Интера»
04:29 · Англия. Премьер-лига
Де Брёйне: «Фоден будет играть в центре»
04:07 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола: «Фоден претендует на звание игрока сезона, но он хочет выиграть АПЛ»
03:55 · Англия. Премьер-лига
«Кардифф» требует от «Нанта» 120 миллионов евро за «ущерб, нанесённый гибелью Эмилиано Салы»
03:45 · Англия. Премьер-лига
Английский топ-клуб подумывал о назначении Хави
03:27 · Англия. Премьер-лига
Рой Кин нашёл поводы для критики Бруну Фернандеша
Все новости
Рекомендуем