«Манчестер Сити» хочет купить экс-игрока «Барселоны»

Испанский защитник Мика Мармоль, который играет в составе «Лас-Пальмаса», попал в сферу интересов одного из грандов английского футбола. Как информирует Todofichajes, подписать 22-летнего игрока хочет «Манчестер Сити».

«Горожане» могут активировать клаузулу футболиста, которая составляет 30 миллионов евро. Если сделка состоится, «Манчестер Сити» планирует отправить Мармоля в «Жирону» для получения игровой практики.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании защитник провел 30 поединков за «Лас-Пальмас». Мармоль отметился одной результативной передачей, получил три желтые карточки и один раз был удален с поля.