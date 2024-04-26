Клопп отказался от звёздного нападающего - названо имя

Французский форвард Кристофер Нкунку, выступающий за лондонский «Челси», мог оказаться в другом английском топ-клубе.

Как информирует аккаунт DeadlineDayLive, в услугах игрока был заинтересован «Ливерпуль». Руководство хотело пригласить француза, однако главный тренер команды Юрген Клопп предпочел подписать уругвайского бомбардира Дарвина Нуньеса.

Напомним, что 26-летний форвард перешел в «Челси» летом 2023 года. Сумма сделки составила 60 миллионов евро. Нкунку подписал с лондонским коллективом долгосрочное трудовое соглашение, рассчитанное до середины 2029 года.