«Ливерпуль» может купить защитника за 65 миллионов евро

Защитник Виллиан Пачо, права на которого принадлежат франкфуртскому «Айнтрахту», находится в сфере интересов одного из английских топ-клубов. Согласно сведениям инсайдера Санти Ауны, подписать игрока хочет «Ливерпуль».

Как стало известно журналисту, немецкий клуб готов продать футболиста за 65 миллионов евро. Ранее в прессе сообщалось об интересе к Виллиану со стороны еще одного представителя АПЛ – лондонского «Арсенала».

Пачо защищает цвета «Айнтрахта» с лета 2023 года. Срок действующего контракта между сторонами рассчитан до конца сезона-2027/2028. В этом сезоне он провел 40 поединков и сделал голевую передачу.