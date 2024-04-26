«Ньюкасл» сообщил двум топ-клубам АПЛ, что выслушает предложения по Гимараэсу

«Ньюкасл» сообщил двум топ-клубам Английской премьер-лиги, что выслушает предложения по трансферу опорного полузащитника Бруно Гимараэса в летнее межсезонье.

По информации от The Telegraph, «сороки» будут готовы продать бразильского футболиста за сумму компенсации в районе 93 миллионов евро. «Ньюкасл» сообщил об этом представителям лондонского «Арсенала» и «Манчестер Сити».

Отметим, что Гимараэс мог оказаться в «Арсенале» ещё в январе 2022 года, но гонку за полузащитником выиграл «Ньюкасл». В этом сезоне Бруно записал на свой актив четыре гола и шесть результативных передач в Английской премьер-лиге.