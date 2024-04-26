«Арсенал» позвал на просмотр нового вратаря

Голкипер Адам Джеймс Бодри, правами на которого владеет американский клуб «Колорадо Рэпидс», может трудоустроиться в одном из топ-клубов Английской премьер-лиги.

Как информирует Goal.com, в услугах 18-летнего американского вратаря заинтересован лондонский «Арсенал». Руководство «канониров» пригласило талантливого футболиста на просмотр. Бодри рассматривается в качестве замены Аарону Рамсдейлу, который может покинуть «Арсенал» в летнее трансферное окно.

После 34 туров Премьер-лиги «канониры» с 77 баллами занимают первое место в турнирной таблице.