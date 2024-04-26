Фоден: «Де Брёйне – лучший в Премьер-лиге»

Полузащитник «Манчестер Сити» Фил Фоден назвал своего товарища по команде Кевина де Брёйне лучшим в Английской премьер-лиге.

«Горожане» нанесли крупное поражение «Брайтону» (4:0) благодаря голу де Брёйне, открывшего счёт, и дублю Фодена. Во втором тайме точку в матче поставил Хулиан Альварес.

«Думаю, Кевин – лучший игрок Премьер-лиги, когда он в деле. Приятно играть вместе с ним, и я надеюсь, что это будет происходить чаще», – заявил в беседе со Sky Sports 23-летний англичанин, преодолевший отметку в 50 забитых мячей в АПЛ.

Кевин де Брёйне отметился четырьмя голами и шестью ассистами, проведя всего 13 матчей в нынешнем розыгрыше чемпионата. В первой половине сезона бельгиец не играл из-за травмы.