Гвардиола: «Фоден претендует на звание игрока сезона, но он хочет выиграть АПЛ»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался об успехах Фила Фодена.

23-летний полузащитник помог «горожанам» разгромить «Брайтон» (4:0), отметившись двумя забитыми мячами. Англичанин забил 50-й и 51-й голы в Премьер-лиге за всю карьеру, а также вышел на седьмое место в списке лучших бомбардиров текущего розыгрыша чемпионата с 16 забитыми мячами.

«Его влияние в чужой трети поля сегодня было более явным, чем в предыдущих двух-трёх матчах. Он хорошо принимал решения, а забитые голы – это всегда хорошо.

Претендует ли Фоден на звание лучшего игрока сезона в АПЛ? Да, определённо. Но он хочет выиграть чемпионат», – сказал в интервью Sky Sport Гвардиола.