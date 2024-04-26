Английский топ-клуб подумывал о назначении Хави

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес был интересен гранду Английской премьер-лиги.

Предполагалось, что испанец останется без работы летом – он собирался покинуть «Барселону», о чём публично объявил в январе. Недавно клуб объявил, что специалист останется ещё как минимум на один сезон. По сообщениям Relevo, возможность приглашения Хави всерьёз рассматривал «Манчестер Юнайтед». Руководство «красных дьяволов» видело наставника «сине-гранатовых» одним из потенциальных сменщиков Эрика тен Хага.

По слухам, интерес к Хави также проявляли нидерландский «Аякс» и итальянский «Милан».