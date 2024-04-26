Гвардиола: «За восемь лет у «Манчестер Сити» стало больше фанатов»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола указал на то, что у клуба стало больше фанатов за последние восемь лет.

«Я прекрасно помню, как прибыл в «Манчестер Сити» восемь лет назад. Мы были в предсезонном туре, и мало кто смотрел на наши матчи. Теперь, когда за эти годы мы выиграли много трофеев, у нас стало больше фанатов. А фанаты много значат для «Манчестер Сити», - сказал Гвардиола журналистам.

Под руководством Хосепа Гвардиолы «Манчестер Сити» выиграл 16 титулов, в частности пять титулов Премьер-лиги и один трофей Лиги чемпионов.

Ближайший матч «Манчестер Сити» проведёт 28 апреля – против «Ноттингем Форест» на выезде.