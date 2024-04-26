Хау высказался насчёт того, что отступные Гимараэса в 130 миллионов евро истекают в конце июня

Главный тренер «Ньюкасла» Эдди Хау высказался насчёт ситуации с полузащитником Бруно Гимараэсом. Напомним, когда бразилец продлевал контракт, он включил в соглашение сумму отступных в размере 130 миллионов евро. Тем не менее, эта опция перестанет действовать в конце июня.

«Мы не хотим постоянных спекуляций. Это вредно как для игрока, так и для команды. Конечно, я хочу, чтобы Гимараэс остался. В мои планы входит построение команды вокруг этого футболиста. Он находится в хорошей форме и чувствует себя счастливым в «Ньюкасле». Бруно ожидает, что команда усилится летом, но мы не можем всё контролировать», – объяснил Хау на пресс-конференции.