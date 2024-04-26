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Хау высказался насчёт того, что отступные Гимараэса в 130 миллионов евро истекают в конце июня

26 Апреля 2024 • 12:42 Комментировать
Ньюкасл
...
Шеффилд Юнайтед
1 1.23 X 7.20 2 11.50
27.04 17:00

Главный тренер «Ньюкасла» Эдди Хау высказался насчёт ситуации с полузащитником Бруно Гимараэсом. Напомним, когда бразилец продлевал контракт, он включил в соглашение сумму отступных в размере 130 миллионов евро. Тем не менее, эта опция перестанет действовать в конце июня.

«Мы не хотим постоянных спекуляций. Это вредно как для игрока, так и для команды. Конечно, я хочу, чтобы Гимараэс остался. В мои планы входит построение команды вокруг этого футболиста. Он находится в хорошей форме и чувствует себя счастливым в «Ньюкасле». Бруно ожидает, что команда усилится летом, но мы не можем всё контролировать», – объяснил Хау на пресс-конференции.

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Ньюкасл Эдди Хау Бруно Гимараэс ещё теги

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