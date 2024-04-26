«Ливерпуль» близок к договорённости по Слоту

Арне Слот всё ближе и ближе к тому, чтобы стать главным тренером «Ливерпуля». Как сообщает в социальных сетях авторитетный журналист Фабрицио Романо, мерсисайдский клуб близок к согласованию с «Фейеноордом» суммы компенсации за Слота.

Поданным инсайдера, переговорный процесс продвигается хорошо, и сторонам осталось уладить некоторые детали, прежде чем поступит окончательный зелёный свет.

Напомним, что о решении Юргена Клоппа уйти из «Ливерпуля» было объявлено ещё в январе. Немец работает с командой с октября 2015 года.

Ближайший матч «Ливерпуль» проведёт в субботу, 27 апреля, - против «Вест Хэма» на выезде.

Клопп оценил Слота как своего возможного сменщика в «Ливерпуле»