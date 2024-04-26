Артета оценил работу Постекоглу в «Тоттенхэме»

В воскресенье в Английской премьер-лиге пройдёт дерби между «Тоттенхэмом» и «Арсеналом». Наставник «канониров» Микель Артета сказал несколько слов о своём оппоненте – об Анге Постекоглу.

«То, что он сделал, действительно впечатляет. Это неудивительно, ведь я знаю его ещё с момента работы со сборной Австралии. Я и дальше следил за ним, видел его «Селтик». Анге всегда чётко определял направление и характер игры своей команды. Мне нравится, как играют его команды, поэтому я думаю, что он очень хорош», - сказал Артета на пресс-конференции.

Отметим, что «Арсенал» в этом сезоне борется за чемпионство, а «Тоттенхэм» - за место в зоне Лиги чемпионов.