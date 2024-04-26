Тен Хаг выступил против журналистов трёх изданий

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг во время пятничной пресс-конференции запретил задавать вопросы журналистам, представляющим The Sun, Manchester Evening News и The Mirror. Об этом рассказывает Transfer News Live.

Вероятно, нежелание тен Хага общаться с представителями этих изданий связано с какими-то публикациями. Так, например, недавно представляющий The Sun Алан Никсон сообщал об ультиматуме, который в «Манчестер Юнайтед» поставили тен Хагу.

Ближайший матч Английской премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» проведёт в субботу, 27 апреля, - против «Бёрнли» на своём поле.