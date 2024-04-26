Мойес: «Мне трудно смириться с тем, что «Ливерпуль» выбыл из борьбы за титул»

Главный тренер «Вест Хэма» Дэвид Мойес дал комментарий перед домашним матчем Премьер-лиги против «Ливерпуля».

«Мне трудно смириться с тем, что «Ливерпуль» выбыл из борьбы за титул. У них был плохой результат [поражение от «Эвертона» 0:2], но у конкурентов ещё есть большие матчи. Я думаю, они ещё в гонке. Это тот клуб, когда всегда готов броситься вызов», - сказал Мойес в ходе пятничной пресс-конференции.

Матч Английской премьер-лиги между «Вест Хэмом» и «Ливерпулем» стартует 27 апреля в 14:30 по московскому времени. Следить за игрой можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

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