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Мойес: «Мне трудно смириться с тем, что «Ливерпуль» выбыл из борьбы за титул»

26 Апреля 2024 • 17:57 Комментировать (1)
Вест Хэм
...
Ливерпуль
1 5.50 X 5.00 2 1.53
Через 19 ч. 48 мин.

Главный тренер «Вест Хэма» Дэвид Мойес дал комментарий перед домашним матчем Премьер-лиги против «Ливерпуля».

«Мне трудно смириться с тем, что «Ливерпуль» выбыл из борьбы за титул. У них был плохой результат [поражение от «Эвертона» 0:2], но у конкурентов ещё есть большие матчи. Я думаю, они ещё в гонке. Это тот клуб, когда всегда готов броситься вызов», - сказал Мойес в ходе пятничной пресс-конференции.

Матч Английской премьер-лиги между «Вест Хэмом» и «Ливерпулем» стартует 27 апреля в 14:30 по московскому времени. Следить за игрой можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

Клопп почти сдался - он не верит в чемпионство «Ливерпуля»

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Ливерпуль Вест Хэм Дэвид Мойес ещё теги

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ВЕСТ ХЭМ ЛИВЕРПУЛЬ
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TwisTer
26 Апреля 2024 в 18:01
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