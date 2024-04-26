Тен Хаг поддержал Рэшфорда

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался по поводу критики, с которой в последние недели и месяцы сталкивается нападающий Маркус Рэшфорд.

«Я испытываю к нему большую симпатию. Думаю, прошлый сезон был лучшим в его карьере. Он забил 30 голов и показал, на что способен.

В этом сезоне он не показывает тот уровень, и люди очень критичны. Думаю, мы должны поддержать его. Все должны поддержать его и подтолкнуть к тому уровню, который он показывал в прошлом сезоне», - сказал тен Хаг на пресс-конференции.

Ближайший матч «Манчестер Юнайтед» проведёт в субботу, 27 апреля, - против «Бёрнли» на своём поле.