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«Арсенал» не может договориться с «Атлетико» по Фелишу

07 Января 2023 • 20:05 Комментировать (1)
Атлетико М
...
Барселона
08.01 23:00

Лондонский «Арсенал» продолжает попытки подписать Жоау Фелиша в январское трансферное окно.

Как уже сообщалось, «канониры» намерены арендовать португальского нападающего. Согласно обновлённым сведениям Express, интерес «Арсенала» не остыл, несмотря на солидные запросы «Атлетико», однако английский клуб по-прежнему рассчитывает добиться снижения суммы компенсации, которая на данный момент оценивается почти в 15 млн евро. Агент Жорже Мендеш, представляющий интересы 23-летнего игрока, надеется убедить «матрасников» пойти на уступки в данном вопросе.

Контракт Жоау Фелиша с мадридским «Атлетико» рассчитан до 2026 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Арсенал Лондон Жоау Фелиш Трансферы футбола - зима 2023
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АТЛЕТИКО М БАРСЕЛОНА
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Комментарии (1)
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LMI
07 Января 2023 в 20:40
Такое устойчивое ощущение, что этой зимой мы никого не купим, или купим балласт
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