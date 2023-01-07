«Арсенал» не может договориться с «Атлетико» по Фелишу

Лондонский «Арсенал» продолжает попытки подписать Жоау Фелиша в январское трансферное окно.

Как уже сообщалось, «канониры» намерены арендовать португальского нападающего. Согласно обновлённым сведениям Express, интерес «Арсенала» не остыл, несмотря на солидные запросы «Атлетико», однако английский клуб по-прежнему рассчитывает добиться снижения суммы компенсации, которая на данный момент оценивается почти в 15 млн евро. Агент Жорже Мендеш, представляющий интересы 23-летнего игрока, надеется убедить «матрасников» пойти на уступки в данном вопросе.

Контракт Жоау Фелиша с мадридским «Атлетико» рассчитан до 2026 года.