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«Тоттенхэм» вряд ли сможет подписать Порро в январе

06 Января 2023 • 16:44 Комментировать
Маритиму
...
Спортинг Л
08.01 21:00

Защитник лиссабонского «Спортинга» Педро Порро до сих пор остаётся на радаре у лондонского «Тоттенхэма». По информации от журналиста Фабрицио Романо, испанец является одной из главных трансферных целей для «шпор» на правый фланг обороны.

Проблема заключается в том, что «Спортинг» вряд ли согласится отпустить одного из своих ключевых футболистов посреди сезона. Вероятно, «Тоттенхэм» будет вынужден вернуться за игроком летом.

Напомним, 23-летний Порро ранее выступал в Англии в составе другого топ-клуба – «Манчестер Сити», из которого ушёл на постоянной основе совсем недавно. Transfermarkt оценивает футболиста в 25 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Спортинг Лиссабон Педро Порро Трансферы футбола - зима 2023
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МАРИТИМУ СПОРТИНГ Л
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