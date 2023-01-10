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«Челси» может перехватить Порро у «Тоттенхэма»

10 Января 2023 • 12:55 Комментировать
Фулхэм
...
Челси
12.01 23:00

Лондонский «Челси» может заполучить защитника лиссабонского «Спортинга» Педро Порро этой зимой, даже несмотря на нежелание португальского клуба расставаться с игроком посреди сезона.

Как сообщает в социальных сетях журналист Бен Джейкобс, «пенсионеры» вполне могут перехватить испанца у своих соседей из «Тоттенхэма», для которого Порро является приоритетным кандидатом на позицию правого защитника. «Челси» может выкупить 23-летнего Педро за сумму отступных, которая прописана в контракте игрока со «Спортингом». Какая именно цифра прописана в класуле – пока неизвестно.

«Челси» ищет правого защитника на подмену Рису Джеймсу, который частенько подвергается травмам.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Челси Спортинг Лиссабон Педро Порро Трансферы футбола - зима 2023
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ФУЛХЭМ ЧЕЛСИ
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