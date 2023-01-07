Гвардиол: «Челси» не сдался и по-прежнему хочет меня заполучить»

Защитник «РБ Лейпцига» Йошко Гвардиол не стал отрицать, что всё ещё может оказаться в лондонском «Челси», который летом не смог заполучить 20-летнего хорвата за 90 миллионов евро.

«Я надеюсь провести следующие 6 месяцев в «РБ Лейпциге». «Челси» не сдался после летних попыток и по-прежнему хочет меня заполучить. Мы договорились, что сделка может состояться зимой. Январь уже наступил, поэтому нам нужно посмотреть, что произойдёт. Пока всё хорошо, времени ещё много», – цитирует Гвардиола журналист Фабрицио Романо в социальных сетях.

«РБ Лейпциг» оценивает трансферную стоимость Гвардиола в сумму свыше 100 миллионов евро.