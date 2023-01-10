«Интер» может продать Дюмфриса зимой, если получит подходящее предложение

Миланский «Интер» не исключает уход правого защитника Дензела Дюмфриса этой зимой. По информации от журналиста Николо Скиры, «нерадзурри» в данный момент готовы продать нидерландца, если клуб получит выгодное предложение.

Если верить источнику, в услугах Дюмфриса в данный момент заинтересованы три клуба – «Манчестер Юнайтед», «Челси» и мюнхенская «Бавария». Все перечисленные команды ищут правого защитника, а Дензел является одним из самых привлекательных кандидатов.

Напомним, Дюмфрис находится в «Интере» всего полтора года. Ранее сообщалось, что «нерадзурри» могут отпустить 26-летнего защитника за 35-40 миллионов евро.