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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Интер» может продать Дюмфриса зимой, если получит подходящее предложение

10 Января 2023 • 10:57 Комментировать
Фулхэм
...
Челси
12.01 23:00

Миланский «Интер» не исключает уход правого защитника Дензела Дюмфриса этой зимой. По информации от журналиста Николо Скиры, «нерадзурри» в данный момент готовы продать нидерландца, если клуб получит выгодное предложение.

Если верить источнику, в услугах Дюмфриса в данный момент заинтересованы три клуба – «Манчестер Юнайтед», «Челси» и мюнхенская «Бавария». Все перечисленные команды ищут правого защитника, а Дензел является одним из самых привлекательных кандидатов.

Напомним, Дюмфрис находится в «Интере» всего полтора года. Ранее сообщалось, что «нерадзурри» могут отпустить 26-летнего защитника за 35-40 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Челси Бавария Манчестер Юнайтед Дензел Дюмфрис Трансферы футбола - зима 2023
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ФУЛХЭМ ЧЕЛСИ
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