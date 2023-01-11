Фелиш – игрок «Челси»

Португальский нападающий Жоау Фелиш завершил свой переход в лондонский «Челси» на правах аренды из мадридского «Атлетико». Об этом «пенсионеры» сообщили на своём официальном сайте.

По предварительной информации, Фелиш будет выступать в новом клубе под номером 11. Дебют игрока за «Челси» может состояться уже завтра, когда «пенсионеры» в рамках лондонского дерби отправятся на выезд к «Фулхэму».

Отметим, что права выкупа в арендном соглашении между «Челси» и «Атлетико» не предусмотрено. Если руководство «синих» останется довольно игрой Фелиша, 23-летнего португальца постараются выкупить на постоянной основе.