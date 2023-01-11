Фелиш уже прибыл на тренировочную базу «Челси»

Нападающий мадридского «Атлетико» Жоау Фелиш находится в шаге от перехода в лондонский «Челси» на правах аренды до конца сезона. По информации от журналиста Натана Гиссинга, португалец уже прибыл на тренировочную базу клуба в Кобхэме.

Официальное объявление о трансфере должно состояться уже сегодня. Если «Челси» не успеет объявить Фелиша до конца суток, нападающий точно не сможет дебютировать за команду в завтрашнем матче Английской премьер-лиги против «Фулхэма».

Напомним, у «Челси» нет права выкупа Фелиша, но клуб уверен в том, что в случае чего, договориться с «Атлетико» будет вполне реально.