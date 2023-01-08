Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Орещук считает, что Захарян не перейдёт в «Челси»

08 Января 2023 • 20:34 Комментировать
Фулхэм
...
Челси
12.01 23:00

Футбольный менеджер Роман Орещук высказался о возможном переходе полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна в «Челси».

«Думаю, что уже вряд ли по Захаряну будет какое-то движение. «Челси» уже купил футболистов на его позицию. По другим клубам всем может быть», — приводит слова Орещука «РБ Спорт».

По мнению функционера, 15 миллионов евро нормальная цена для Захаряна, но эта цена только для иностранных клубов. Если, например, «Зенит» захочет приобрести хавбека, то он не станет платить такие деньги.

В нынешнем сезоне 19-летний футболист провел 22 матча во всех турнирах, забил три мяча и сделал шесть ассистов.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Челси Динамо Москва Роман Орещук Арсен Захарян
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ФУЛХЭМ ЧЕЛСИ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 08 Января
21:09 · Россия. Премьер-лига
Ледяхов: «Севилья»? Абаскаля никто не знает в Испании
20:51 · Россия. Премьер-лига
Ледяхов высказался о работе Абаскаля в «Спартаке»
20:42 · Россия. Премьер-лига
Непомнящий считает, что у «Зенита» нет конкурентов в борьбе за чемпионство
20:34 · Россия. Премьер-лига
Орещук считает, что Захарян не перейдёт в «Челси»
20:09 · Россия. Премьер-лига
Гоцук рассказал, как в «Пари НН» отреагировали на уход Галактионова в «Локомотив»
19:35 · Россия. Премьер-лига
Кафельников: «Если Абаскалю предложат поработать в «Севилье», то он примет это предложение»
19:25 · Россия. Премьер-лига
Михайлов и Кравцов — будущие игроки сборной России, считает Аршавин
19:08 · Россия. Премьер-лига
Канчельскис уверен, что Семак мог бы успешно работать в «Манчестер Юнайтед»
18:37 · Россия. Премьер-лига
Точилин: «Промес – лучший футболист 2022 года в РПЛ»
18:37 · Россия. Премьер-лига
Агент Сутормина рассказал о будущем игрока в «Зените»
18:30 · Россия. Премьер-лига
«Зенит» объявил о расставании со Скроботовым
18:19 · Россия. Премьер-лига
Аршавин рассказал, почему «Зенит» не подписал Пиняева 1
18:14 · Россия. Премьер-лига
Кавазашвили считает, что «Спартак» сможет стать чемпионом России в сезоне 2022/2023
18:07 · Россия. Премьер-лига
Аршавин объяснил, почему молодёжь не пробивается в основу «Зенита»
17:52 · Россия. Премьер-лига
Джикия: Зачем нам с Соболевым «Бей Беги»? Это прикольно!
Все новости
Рекомендуем