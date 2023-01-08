Орещук считает, что Захарян не перейдёт в «Челси»

Футбольный менеджер Роман Орещук высказался о возможном переходе полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна в «Челси».

«Думаю, что уже вряд ли по Захаряну будет какое-то движение. «Челси» уже купил футболистов на его позицию. По другим клубам всем может быть», — приводит слова Орещука «РБ Спорт».

По мнению функционера, 15 миллионов евро нормальная цена для Захаряна, но эта цена только для иностранных клубов. Если, например, «Зенит» захочет приобрести хавбека, то он не станет платить такие деньги.

В нынешнем сезоне 19-летний футболист провел 22 матча во всех турнирах, забил три мяча и сделал шесть ассистов.