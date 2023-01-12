Романо: «Челси» продолжает переговоры по Тюраму, несмотря на подписание Фелиша»

Лондонский «Челси» не отказывается от планов по приобретению нападающего мёнхенгладбахской «Боруссии» Маркуса Тюрама.

Француз решил не продлевать контракт, истекающий через полгода, поэтому «Боруссия» готова продать его в январе по сниженной цене. «Челси» остаётся одним из главных претендентов на 25-летнего форварда, несмотря на приход Жоау Фелиша на правах аренды из мадридского «Атлетико», докладывает инсайдер Фабрицио Романо. Известно также, что «синие» активно работают над рядом других сделок по неназванным игрокам.

По слухам, конкуренцию «Челси» в борьбе за Маркуса Тюрама намерены составить миланский «Интер» и «Барселона».