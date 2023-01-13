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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Виллиан установил необычный рекорд «Челси», забив своему бывшему клубу

13 Января 2023 • 08:00 Комментировать
Фулхэм
2:1
Челси
окончен

В отложенном матче седьмого тура английской Премьер-лиги «Фулхэм» переиграл лондонский «Челси», одержав свою девятую победу в текущем чемпионате. Один из мячей «дачников» забил Жозе Виллиан, памятный по выступлениям за «Челси». Как оказалось, бразилец стал уже 26-м игроком в истории АПЛ, который, поиграв за «Челси», покинул клуб и забил ему. По этому показателю «Челси» лидирует в истории проведения чемпионата Англии.

Свой следующий матч в рамках английского чемпионата лондонский  «Челси» проведет пятнадцатого января против другого лондонского клуба - «Кристал Пэлас».

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Фулхэм Виллиан Жозе
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