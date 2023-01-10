«Челси» полностью согласовал аренду Фелиша

Лондонский «Челси» пришёл к полному согласию с мадридским «Атлетико» по аренде нападающего Жоау Фелиша. Согласно инсайдам от Фабрицио Романо, португалец присоединится к «пенсионерам» до конца сезона.

Перед тем, как уйти в аренду, Фелиш продлил свой контракт с мадридским «Атлетико» до 2027 года. Это сделано для того, чтобы клуб не потерял деньги на его продаже, если футболиста захотят выкупить следующим летом. Пока что неизвестно, есть ли в арендном соглашении опция выкупа.

Напомним, в своё время Фелиш обошёлся «Атлетико» в 120 миллионов евро. Португалец до сих пор является самым дорогостоящим трансфером в истории «матрасников».