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«Челси» полностью согласовал аренду Фелиша

10 Января 2023 • 15:30 Комментировать
Фулхэм
...
Челси
12.01 23:00

Лондонский «Челси» пришёл к полному согласию с мадридским «Атлетико» по аренде нападающего Жоау Фелиша. Согласно инсайдам от Фабрицио Романо, португалец присоединится к «пенсионерам» до конца сезона.

Перед тем, как уйти в аренду, Фелиш продлил свой контракт с мадридским «Атлетико» до 2027 года. Это сделано для того, чтобы клуб не потерял деньги на его продаже, если футболиста захотят выкупить следующим летом. Пока что неизвестно, есть ли в арендном соглашении опция выкупа.

Напомним, в своё время Фелиш обошёлся «Атлетико» в 120 миллионов евро. Португалец до сих пор является самым дорогостоящим трансфером в истории «матрасников».

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Атлетико Мадрид Жоау Фелиш Трансферы футбола - зима 2023
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ФУЛХЭМ ЧЕЛСИ
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