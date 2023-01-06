«Челси» близок к новому контракту с Канте

Лондонский «Челси» в ближайшее время может продлить контракт со своим полузащитником Н‘Голо Канте. По информации от журналиста Саймона Филлипса, «пенсионеры» приблизились к согласованию новой сделки с французом.

Канте хочет остаться в «Челси» и готов пойти на компромисс, чтобы продолжить выступать за команду. Напомним, из-за травмы, полученной в августе, хавбек сможет вернуться в строй лишь в марте.

Ранее ходили слухи об интересе к Канте со стороны каталонской «Барселоны», которая хотела заполучить француза летом на правах свободного агента. Тем не менее, сейчас полузащитник твёрдо намерен остаться в «Челси».