Колыванов — о возможном уходе Захаряна: «Это будет потеря для «Динамо»

Главный тренер «Текстильщика» Игорь Колыванов поделился мнением о возможном уходе полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна. Ранее сообщалось, что в услугах хавбека заинтересован «Челси».

«Захарян, конечно, один из самых талантливых футболистов в России. Конечно же, это будет потеря для «Динамо». И существенная. Все-таки это игрок основного состава. Он молод, может еще прогрессировать и расти», — приводит слова Колыванова Rusfootball.

По мнению специалиста, «Динамо» сможет найти замену Захаряну, ведь в команде есть другие футболисты.

В текущем сезоне 19-летний Захарян провел 22 матча во всех турнирах, забил 3 гола и сделал 6 ассистов.