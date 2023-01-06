Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Андрей Сантос официально стал игроком «Челси» официально

06 Января 2023 • 19:42 Комментировать
Фулхэм
...
Челси
12.01 23:00

Бразильский клуб «Васко да Гама» на своём официальном сайте объявил, что полузащитник Андрей Сантос стал игроком лондонского «Челси».

18-летний Сантос обойдётся «аристократам» в 20 млн евро. Коллектив Грэма Поттера обошёл в борьбе за игрока такие клубы как «Ньюкасл» и «Манчестер Сити».

Напомним, ранее «синие» объявили о приобритении молодого защитника «Монако» Бенуа Бадьяшиля. Он подписал контракт с лондонцами на семь с половиной лет.

«Челси» идёт в турнирной таблице АПЛ в текущем сезоне на 10-м месте, по ходу сезона клуб сменил тренера – из команды был уволен Томас Тухель, а на его место из «Брайтона» пришёл Грэм Поттер.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Челси Андрей Сантос трансферы футбола состоявшиеся - зима 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ФУЛХЭМ ЧЕЛСИ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 06 Января
19:42 · Англия. Премьер-лига
Андрей Сантос официально стал игроком «Челси» официально
18:47 · Англия. Премьер-лига
​«Манчестер Сити» готов бороться за Беллингема
18:15 · Англия. Премьер-лига
Рэшфорда признали лучшим игроком «Манчестер Юнайтед» в декабре
17:57 · Англия. Кубок Англии
​Клопп поделился впечатлениями от новичка Гакпо
17:53 · Англия. Кубок Англии
Гакпо может дебютировать за «Ливерпуль» в субботу
17:36 · Англия. Премьер-лига
​«Ювентус» задумал обмен игроками с «Лестером»
17:30 · Англия. Премьер-лига
Поттеру не грозит увольнение из «Челси» слухи
17:18 · Англия. Премьер-лига
​Клопп высказался насчёт сроков восстановления ван Дейка
17:12 · Россия. Премьер-лига
​Силкин: «Для чего Захаряну переходить в «Челси»?
17:07 · Англия. Премьер-лига
​Клопп ответил на вопрос о проблеме «Ливерпуля»
16:44 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» вряд ли сможет подписать Порро в январе
16:25 · Англия. Премьер-лига
Абубакар может оказаться в «МЮ»
16:19 · Англия. Кубок Англии
​Конте отказался от пресс-конференции из-за смерти Виалли
16:11 · Англия. Премьер-лига
​Бернарду Силва высказался о возможном возвращении в «Бенфику»
15:43 · Англия. Премьер-лига
«Челси» нацелился на Тюрама
Все новости
Рекомендуем