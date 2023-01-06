Бразильский клуб «Васко да Гама» на своём официальном сайте объявил, что полузащитник Андрей Сантос стал игроком лондонского «Челси».

18-летний Сантос обойдётся «аристократам» в 20 млн евро. Коллектив Грэма Поттера обошёл в борьбе за игрока такие клубы как «Ньюкасл» и «Манчестер Сити».

Напомним, ранее «синие» объявили о приобритении молодого защитника «Монако» Бенуа Бадьяшиля. Он подписал контракт с лондонцами на семь с половиной лет.

«Челси» идёт в турнирной таблице АПЛ в текущем сезоне на 10-м месте, по ходу сезона клуб сменил тренера – из команды был уволен Томас Тухель, а на его место из «Брайтона» пришёл Грэм Поттер.