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Канте просит «Барселону» озвучить окончательное предложение

07 Января 2023 • 13:42 Комментировать
Атлетико М
...
Барселона
08.01 23:00

Полузащитник «Челси» Н’Голо Канте ещё не исключает перехода в каталонскую «Барселону» летом на правах свободного агента. Если верить изданию Foot Mercato, француз попросил «сине-гранатовых» озвучить своё последнее предложение.

«Барселона» должна предложить полузащитнику довольно выгодные условия, чтобы он решил перебраться на «Камп Ноу». «Челси» ранее предложил Канте новое соглашение до 2026 года, которое француз думает принять. Тем не менее, перед окончательным решением, Канте также хотел бы ознакомиться с предложением «Барселоны».

Напомним, полузащитник в данный момент травмирован и вернётся в строй лишь в начале весны.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Барселона Н'Голо Канте трансферы футбола - лето 2023
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АТЛЕТИКО М БАРСЕЛОНА
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