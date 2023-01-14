Руководство лондонского «Челси» решило оперативно перехватить украинского таланта Михаила Мудрика у «Арсенала».

По информации Фабрицио Романо, руководство «аристократов» сейчас находится в Польше, пытаясь договориться с «Шахтёром» о трансфере нападающего. Сообщается, что было сделано предложение в размере 100 миллионов евро. По словам известного инсайдера, теперь многое зависит от позиции самого футболиста.

Напомним, что «Арсенал» являлся лидером гонки за Мудрика, проведя несколько переговоров с нынешним клубом игрока. В текущем сезоне на счету 22-летнего форварда 10 голов при девяти ассистах в 18 матчах «Шахтёра» в рамках всех состязаний.