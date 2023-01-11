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​Поттер: «Иногда трудно понять, почему команда проиграла, и проще просто обвинить кого-то»

11 Января 2023 • 19:29 Комментировать
Фулхэм
...
Челси
12.01 23:00

Наставник «Челси» Грэм Поттер в очередной раз высказался о критике в свой адрес на фоне плохих результатов команды.

«Критика – часть работы. Посмотрите на моих коллег. Гвардиолу в его первый сезон довольно жёстко критиковали. У Артеты тоже был период критики, как и у Клоппа. Но эти ребята просто фантастические.

Футбол эмоционален. Иногда трудно понять, почему команда проиграла, и проще просто обвинить кого-то. Я не говорю, что я идеален, но всё сложнее. Я признаю, что результаты недостаточно хороши. Нужно двигаться вперёд», - сказал Поттер журналистам.

В четверг, 12 января, «Челси» проведёт матч против «Фулхэма».

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Грэм Поттер
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ФУЛХЭМ ЧЕЛСИ
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