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«Челси» сохраняет шансы на трансфер Мудрика

07 Января 2023 • 14:46 Комментировать
Фулхэм
...
Челси
12.01 23:00

Лондонский «Челси» провёл переговоры с донецким «Шахтёром» по трансферу вингера Михаила Мудрика. Позавчера директор «горняков» Дарио Срна встретился в Лондоне с руководством «Челси», чтобы обсудить переход украинца.

Если верить журналисту Фабрицио Романо, в сделке по трансферу Мудрика ничего не изменилось в последние 48 часов. Приоритетом для игрока является вариант с «Арсеналом», но «Челси» не намерен сдаваться вплоть до самого конца.

Напомним, «Шахтёр» требует за Мудрика 100 миллионов евро с учётом бонусов. «Арсенал» пока совсем не намерен платить за 22-летнего футболиста такие деньги.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Шахтёр Донецк Арсенал Лондон Михаил Мудрик Трансферы футбола - зима 2023
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ФУЛХЭМ ЧЕЛСИ
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