«Челси» сохраняет шансы на трансфер Мудрика

Лондонский «Челси» провёл переговоры с донецким «Шахтёром» по трансферу вингера Михаила Мудрика. Позавчера директор «горняков» Дарио Срна встретился в Лондоне с руководством «Челси», чтобы обсудить переход украинца.

Если верить журналисту Фабрицио Романо, в сделке по трансферу Мудрика ничего не изменилось в последние 48 часов. Приоритетом для игрока является вариант с «Арсеналом», но «Челси» не намерен сдаваться вплоть до самого конца.

Напомним, «Шахтёр» требует за Мудрика 100 миллионов евро с учётом бонусов. «Арсенал» пока совсем не намерен платить за 22-летнего футболиста такие деньги.