Поттер: «Владельцы «Челси» оказывают мне невероятную поддержку»

Главный тренер «Челси» Грэм Поттер заявил, что продолжает пользоваться доверием владельцев клуба. Напомним, англичанин был приглашён на свой пост лишь в начале сентября, но из-за резких ухудшений в результатах, болельщики поставили под сомнение состоятельность Грэма.

«Владельцы продолжают оказывать мне невероятную поддержку. Как часто мы общаемся? Минимум 2-3 раза в неделю», – сказал Поттер на пресс-конференции.

Сегодня у «Челси» будет возможность поднять с 10 места турнирной таблицы АПЛ. Для этого «пенсионерам» нужно обыграть на выезде соседей из «Фулхэма», у которого в активе на три очка больше, чем у команды Грэма Поттера.