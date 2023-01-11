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Шмидт: «Я ожидаю, что Фернандес останется в «Бенфике» зимой»

11 Января 2023 • 10:35 Комментировать
Фулхэм
...
Челси
12.01 23:00

Главный тренер «Бенфики» Роджер Шмидт не думает, что полузащитник Энцо Фернандес покинет команду в зимнее трансферное окно. Игроком продолжает интересоваться «Челси», но лондонский клуб пока не намерен активировать сумму отступных в размере 120 миллионов евро.

«Я ожидаю, что Фернандес останется в команде зимой. Думаю, я могу рассчитывать на него во второй половине сезона. Я никогда не сомневался в Энцо, в его отношении к делу и личности. Он отличный человек, ему нравится «Бенфика» и он любит играть за этот клуб», – сказал Шмидт на пресс-конференции.

21-летний Фернандес ранее также находился на радаре у «Ливерпуля» и мадридского «Реала».

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Евро-Футбол.Ру,
Бенфика Челси Роджер Шмидт Энцо Фернандес Трансферы футбола - зима 2023
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ФУЛХЭМ ЧЕЛСИ
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