Шмидт: «Я ожидаю, что Фернандес останется в «Бенфике» зимой»

Главный тренер «Бенфики» Роджер Шмидт не думает, что полузащитник Энцо Фернандес покинет команду в зимнее трансферное окно. Игроком продолжает интересоваться «Челси», но лондонский клуб пока не намерен активировать сумму отступных в размере 120 миллионов евро.

«Я ожидаю, что Фернандес останется в команде зимой. Думаю, я могу рассчитывать на него во второй половине сезона. Я никогда не сомневался в Энцо, в его отношении к делу и личности. Он отличный человек, ему нравится «Бенфика» и он любит играть за этот клуб», – сказал Шмидт на пресс-конференции.

21-летний Фернандес ранее также находился на радаре у «Ливерпуля» и мадридского «Реала».