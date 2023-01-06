«Челси» назначил Жоржиньо новую встречу по продлению контракта

Лондонский «Челси» ещё сохраняет шансы продлить контракт со своим полузащитником Жоржиньо, который в конце сезона может стать свободным агентом. По информации от журналиста Маттео Моретто, итальянец в ближайшие дни вновь встретится с руководством «пенсионеров», чтобы обсудить условия новой сделки.

Первое предложение «Челси» по продлению контракта Жоржиньо уже успел отклонить, так как игрока не устроили финансовые условия.

Напомним, в то же время «Челси» близок к подписанию нового соглашения с другим полузащитником – Н’Голо Канте, который очень хотел бы остаться в клубе.

Жоржиньо ранее связывали с возвращением в «Наполи» и переходом в «Барселону».