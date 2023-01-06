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«Челси» назначил Жоржиньо новую встречу по продлению контракта

06 Января 2023 • 15:04 Комментировать
Фулхэм
...
Челси
12.01 23:00

Лондонский «Челси» ещё сохраняет шансы продлить контракт со своим полузащитником Жоржиньо, который в конце сезона может стать свободным агентом. По информации от журналиста Маттео Моретто, итальянец в ближайшие дни вновь встретится с руководством «пенсионеров», чтобы обсудить условия новой сделки.

Первое предложение «Челси» по продлению контракта Жоржиньо уже успел отклонить, так как игрока не устроили финансовые условия.

Напомним, в то же время «Челси» близок к подписанию нового соглашения с другим полузащитником – Н’Голо Канте, который очень хотел бы остаться в клубе.

Жоржиньо ранее связывали с возвращением в «Наполи» и переходом в «Барселону».

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Жоржиньо
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ФУЛХЭМ ЧЕЛСИ
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