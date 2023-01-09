Гендиректор «Брайтона» Барбер: «Бёли – очень умный человек»

Генеральный директор «Брайтона» Пол Барбер поделился впечатлениями от деятельности бизнесмена Тодда Бёли. Напомним, американский бизнесмен с июня 2022 года является совладельцем лондонского «Челси».

«Тодд – очень умный человек. Он бы не стал столь успешным бизнесменом, если бы не был столь умным. Конечно, его нельзя назвать слабаком в переговорах. Это вовсе не так. В индивидуальном плане он очень профессионален», – цитирует гендиректора «Брайтона» журналист Бен Джейкобс.

Напомним, «Челси» летом приобрёл у «Брайтона» защитника Марка Кукурелью, а в начале сентября выплатил отступные за Грэма Поттера и сделал англичанина своим новым тренером.