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Гендиректор «Брайтона» Барбер: «Бёли – очень умный человек»

09 Января 2023 • 10:35 Комментировать
Фулхэм
...
Челси
12.01 23:00

Генеральный директор «Брайтона» Пол Барбер поделился впечатлениями от деятельности бизнесмена Тодда Бёли. Напомним, американский бизнесмен с июня 2022 года является совладельцем лондонского «Челси».

«Тодд – очень умный человек. Он бы не стал столь успешным бизнесменом, если бы не был столь умным. Конечно, его нельзя назвать слабаком в переговорах. Это вовсе не так. В индивидуальном плане он очень профессионален», – цитирует гендиректора «Брайтона» журналист Бен Джейкобс.

Напомним, «Челси» летом приобрёл у «Брайтона» защитника Марка Кукурелью, а в начале сентября выплатил отступные за Грэма Поттера и сделал англичанина своим новым тренером.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Брайтон Пол Барбер Тодд Бёли
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ФУЛХЭМ ЧЕЛСИ
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