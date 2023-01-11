«Челси» решился на аренду Фелиша из-за травм

Лондонский «Челси» сомневался в подписании Жоау Фелиша на правах аренды, однако травмы сыграли свою роль.

Руководство «синих» не было уверено в необходимости приглашения португальца на полгода за 11 млн евро, которые требовал мадридский «Атлетико», учитывая наличие в команде Мэйсона Маунта и других футболистов, способных исполнить аналогичную роль на поле, однако проблемы с травмами вынудили лондонцев принять условия «матрасников», докладывает инсайдер Фабрицио Романо.

Аренда Жоау Фелиша в «Челси» рассчитана до конца текущего сезона. Договор не предусматривает возможность выкупа 23-летнего форварда.