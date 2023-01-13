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Фелиш подвёл «Челси», его новая команда проиграла «Фулхэму»

13 Января 2023 • 00:58 Комментировать
Фулхэм
2:1
Челси
окончен

«Челси» продолжает лихорадить. В отложенном матче седьмого тура Премьер-лиги «синие» гостили у «Фулхэма» и потерпели очередное поражение. Льюис Холл мог забивать в дебюте, но голкипер парировал ногами. После подачи с левого фланга в район дальней штанги Виллиан раскачал оппонента и пробил в цель, открыв счет. Сразу после перерыва Мэйсон Маунт со штрафного зарядил в штангу, а Калиду Кулибали добавил мяч в сетку. На 60-й минуте новичок «Челси» Жоау Фелиш прыгнул в соперника двумя ногами и был изгнан с поля. А вот соперник забил, подача с левого фланга, и Карлос Винисиус принес «дачникам» победу. «Фулхэм» идет шестым, соперник - 10-й.

Протокол игры  
Фулхэм2:1Челси
(1:0) Виллиан Боргес25'  
  47'Кулибали Калиду (1:1)
(2:1) Винисиус Карлос73'  
Лено Бернд  90'Тете КенниАдарабиойо Олуватосин  84'Рим ТимРобинсон Энтони  9'Рид Харрисон 68' (Кэрни Том ( 68') Пальинья ЖоауРид Бобби 68' (Уилсон Гарри ( 68') Перейра Андреас  14' 90' (Джеймс Дэниэл ( 90') Виллиан Боргес 83' (Манор Соломон ( 83') Винисиус Карлос 90' (Чалоба Натаниэл ( 90')
Запасные: Родак МарекХаррис ЛюкДаффи ШейнДиоп ИссаКюрзава Левен
Аррисабалага КепаЧалоба Трево  36' 79' (Чуквуэмека Карни ( 79') Силва ТьягоКулибали КалидуАспиликуэта СесарЗакария Денис 56' (Жоржиньо II ( 56') Ковачич Матео 79' (Галлахер Конор ( 79') Холл Льюис  63' 79' (Кукурелья Марк ( 79') Маунт Мэйсон  76' 80' (Зиеш Хаким ( 80') Хаверц КайФелиш Жоау  58'
Запасные: Беттинелли МаркусОбамеянг Пьер-ЭмерикБадьяшиль БенуаФофана Датро
12 января. Стадион "Крэйвен Коттедж" (Лондон).

 

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Челси Фулхэм Жоау Фелиш
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