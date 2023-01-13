Фелиш подвёл «Челси», его новая команда проиграла «Фулхэму»

«Челси» продолжает лихорадить. В отложенном матче седьмого тура Премьер-лиги «синие» гостили у «Фулхэма» и потерпели очередное поражение. Льюис Холл мог забивать в дебюте, но голкипер парировал ногами. После подачи с левого фланга в район дальней штанги Виллиан раскачал оппонента и пробил в цель, открыв счет. Сразу после перерыва Мэйсон Маунт со штрафного зарядил в штангу, а Калиду Кулибали добавил мяч в сетку. На 60-й минуте новичок «Челси» Жоау Фелиш прыгнул в соперника двумя ногами и был изгнан с поля. А вот соперник забил, подача с левого фланга, и Карлос Винисиус принес «дачникам» победу. «Фулхэм» идет шестым, соперник - 10-й.
Протокол игры
|(1:0) Виллиан Боргес25'
|47'Кулибали Калиду (1:1)
|(2:1) Винисиус Карлос73'
Лено Бернд• 90'Тете Кенни•Адарабиойо Олуватосин• 84'Рим Тим•Робинсон Энтони• 9'Рид Харрисон68' (Кэрни Том (68') •Пальинья Жоау•Рид Бобби68' (Уилсон Гарри (68') •Перейра Андреас 14'90' (Джеймс Дэниэл (90') •Виллиан Боргес83' (Манор Соломон (83') •Винисиус Карлос90' (Чалоба Натаниэл (90')
Запасные: Родак Марек•Харрис Люк•Даффи Шейн•Диоп Исса•Кюрзава Левен
Аррисабалага Кепа•Чалоба Трево 36'79' (Чуквуэмека Карни (79') •Силва Тьяго•Кулибали Калиду•Аспиликуэта Сесар•Закария Денис56' (Жоржиньо II (56') •Ковачич Матео79' (Галлахер Конор (79') •Холл Льюис 63'79' (Кукурелья Марк (79') •Маунт Мэйсон 76'80' (Зиеш Хаким (80') •Хаверц Кай•Фелиш Жоау 58'
12 января. Стадион "Крэйвен Коттедж" (Лондон).
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