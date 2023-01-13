Фелиш подвёл «Челси», его новая команда проиграла «Фулхэму»

«Челси» продолжает лихорадить. В отложенном матче седьмого тура Премьер-лиги «синие» гостили у «Фулхэма» и потерпели очередное поражение. Льюис Холл мог забивать в дебюте, но голкипер парировал ногами. После подачи с левого фланга в район дальней штанги Виллиан раскачал оппонента и пробил в цель, открыв счет. Сразу после перерыва Мэйсон Маунт со штрафного зарядил в штангу, а Калиду Кулибали добавил мяч в сетку. На 60-й минуте новичок «Челси» Жоау Фелиш прыгнул в соперника двумя ногами и был изгнан с поля. А вот соперник забил, подача с левого фланга, и Карлос Винисиус принес «дачникам» победу. «Фулхэм» идет шестым, соперник - 10-й.